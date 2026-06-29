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Политика

На Западе увидели в словах Путина намек на взятие Одессы

Экономист Пилкингтон: Путин намекал на Одессу, говоря об освобождении Новороссии
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин словами об освобождении Новороссии мог намекать на взятие под контроль Одессы. Такое предположение сделал ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети Х.

«Похоже, Путин только что заявил, что берет Одессу и все побережье», — написал экономист.

Накануне российский лидер отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются отвести внимание российской армии от решения главной задачи — окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.

До этого военный аналитик Юрий Кнутов заявил, что у Вооруженных сил России есть все возможности для взятия и изоляции Одессы, чтобы не дать НАТО разместить в городе свои вооружения и войска. При этом эксперт отметил, что взятие Одессы сегодня является задачей «послезавтрашнего дня». Он пояснил, что для начала армии России необходимо вытеснить врага из ряда других населенных пунктов.

Кнутов также отмечал, что операция ВС России по взятию Одессы начнется после того, как под контроль российской армии перейдет город Запорожье.

Ранее в США заявили, что Одесса является исторически русским городом.

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