Путин рассказал о возможных попытках ВСУ отвлечь ВС РФ от Донбасса и Новороссии

Вооруженные силы Украины могут провести отвлекающий маневр, чтобы отвести внимание и силы России от окончательного освобождения Донбасса и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.

«Мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания и наших сил от решения главной задачи — окончательного освобождения Донбасса и Новороссии», — сказал глава государства.

Он также напомнил, Россия восемь лет терпела, пока ВСУ применяли в Донбассе авиацию, танки и артиллерию против мирного населения, но в конце концов была вынуждена встать на защиту людей и начать специальную военную операцию на Украине, когда Запад отказался от Минских соглашений.

До этого российский президент рассказал, что ВСУ наносят удары по гражданский инфраструктуре России, чтобы «раскачать общество». По словам Путина, сейчас на Украину работает весь Запад и огромным потоком поставляет Киеву оружие.

Ранее Путин предупредил страны Запада о последствиях агрессии против России.