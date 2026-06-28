Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Армия

Путин рассказал о возможных попытках ВСУ отвлечь ВС РФ от Донбасса и Новороссии

Путин: ВСУ могут попытаться отвлечь ВС РФ от освобождения Донбасса и Новороссии
Григорий Сысоев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины могут провести отвлекающий маневр, чтобы отвести внимание и силы России от окончательного освобождения Донбасса и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.

«Мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания и наших сил от решения главной задачи — окончательного освобождения Донбасса и Новороссии», — сказал глава государства.

Он также напомнил, Россия восемь лет терпела, пока ВСУ применяли в Донбассе авиацию, танки и артиллерию против мирного населения, но в конце концов была вынуждена встать на защиту людей и начать специальную военную операцию на Украине, когда Запад отказался от Минских соглашений.

До этого российский президент рассказал, что ВСУ наносят удары по гражданский инфраструктуре России, чтобы «раскачать общество». По словам Путина, сейчас на Украину работает весь Запад и огромным потоком поставляет Киеву оружие.

Ранее Путин предупредил страны Запада о последствиях агрессии против России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Маскономика». В чем хрупкость бизнес-империи, которая сделала Илона Маска триллионером
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!