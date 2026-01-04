Аналитик Кнутов: у ВС России есть все возможности для взятия и изоляции Одессы

У ВС РФ есть все возможности для взятия и изоляции Одессы, чтобы не дать НАТО разместить в городе свои вооружения и войска. Об этом сообщил военный аналитик Юрий Кнутов в интервью изданию MK.ru.

По мнению эксперта, взятие под контроль Одессы сегодня является задачей «послезавтрашнего дня». Он пояснил, что для начала армии России необходимо вытеснить врага из ряда других населенных пунктов.

«После освобождения Гуляйполя у нас действительно открывается возможность движения на Запорожье, а затем уже на Херсон, Николаев и Одессу», — заявил Кнутов.

По его мнению, приоритетным остается взятие Славянско-Краматорской агломерации и продвижение к Днепропетровску, чтобы разрезать пополам группировку противника на Левобережье.

Одесса может использоваться украинскими властями как важный узел для поставок вооружений НАТО. Одной из основных задач российских военных является не допустить этого. В связи с чем ВС РФ наносят массированные удары по военно-промышленному комплексу (ВПК) и транспортным узлам Украины.

В частности, в ноябре был атакован порт Измаил в Одесской области. Военный летчик генерал-майор в отставке Владимир Попов предположил, что этим ударом российские военные могли уничтожить ценные поставки Украине со стороны НАТО — артиллерийские снаряды, ракеты для систем противовоздушной обороны, патроны, важные комплектующие, обмундирование.

Ранее в Европе предсказали скорое освобождение Одессы российской армией.