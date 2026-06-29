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Политика

Стало известно, кто может быстро организовать переговоры по Украине

РИА Новости: переговоры по Украине может быстро организовать Турция
Goran Tomasevic/Reuters

У Турции не займет много времени организация нового раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил РИА Новости источник в турецком правительстве.

«Если стороны дадут четкий сигнал о готовности к переговорам, их организация в Турции не займет много времени», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, у его страны есть необходимый для этого опыт. Вместе с тем он отметил, что турецкая сторона «готова вновь предоставить площадку для диалога».

26 июня глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его Анкара хочет скорейшего завершения конфликта между РФ и Украиной. По его словам, дипломатический процесс необходимо как можно скорее возобновить. При этом Фидан отметил, что Анкара готова вновь собрать российскую и украинскую делегации за столом переговоров на территории республики.

23 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к проведению мирных переговоров с Украиной.

В тот же день постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник сказал, что республика готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. По его словам, «протянутая рука Киева повисла в воздухе» и терпение страны «не безгранично».

Ранее в США раскрыли, на каких условиях завершится конфликт на Украине.

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