Конфликт на Украине закончится на условиях России. Об этом заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, ВС РФ вскоре проведут наступление, по итогам которого конфликт завершится на условиях Москвы.

Отдельно Фриман заявил, что сейчас во власти Украины доминирует «нацистская толпа», которой в конце концов придется бежать за пределы республики.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер указал, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и Европы ослабевает, и вскоре у Киева может не остаться иных вариантов, кроме как просить о перемирии. Он назвал «бредом» идею о том, что Украину ждет «радужное будущее» в плане получения оружия. США находятся не в том положении, а несколько стран Европы уже заявили президенту Владимиру Зеленскому, что не будут оказывать помощь. Поддержка начинает ослабевать, утверждает профессор.

Ранее Лукашенко оптимистично высказался о сроках завершения конфликта на Украине.