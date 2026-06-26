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Политика

Глава МИД Турции раскрыл, чего хочет Анкара в контексте украинского конфликта

Фидан: Турция хочет скорейшего завершения конфликта между Россией и Украиной
Louisa Gouliamaki/Reuters

Турция хочет скорейшего завершения конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной с канадской коллегой Анитой Ананд пресс-конференции в Оттаве, передает ТАСС.

«Мы хотим, чтобы российско-украинская война завершилась как можно скорее путем диалога и на основе международного права. На данный момент мы наблюдаем стагнацию дипломатического процесса, усиление конфликта и сосредоточение сторон на достижении военных успехов», — подчеркнул министр.

По его словам, дипломатический процесс необходимо как можно скорее возобновить. При этом Фидан уточнил, что Анкара готова вновь собрать российскую и украинскую делегации за столом переговоров на территории республики.

8 июня глава МИД Турции выразил обеспокоенность тупиковой ситуацией в дипломатическом процессе по Украине и обстановкой на фронте. Фидан подчеркнул, что продолжающийся конфликт напрямую влияет на безопасность всего региона.

По его словам, для стабильности необходимо как можно скорее достичь мира. При этом Турция продолжит поддерживать дипломатию и диалог и намерена решительно добиваться продолжения мирных усилий.

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