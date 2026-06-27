В ВСУ пригрозили ударить по центрам принятия решений в Белоруссии

Украинская «оборонная линия» на границе с Белоруссией готова, а в случае атаки Киев нанесет удар по «центрам принятия решений» в этой стране. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил замкомандира полка беспилотных систем «Кракен» (организация признана террористической и запрещена в России) Константин Немичев.

«Наша задача — готовиться. На границе с Беларусью наша оборонная линия готова. Если РФ вместе с Беларусью попытается двигаться в нашу сторону, наши беспилотные системы и пехотные бригады сделают все, чтобы эта колона была уничтожена вместе с техникой и личным составом. Тогда у нас развяжутся руки для нанесения ударов по центрам принятия решений в Беларуси», — отметил он.

При этом Немичев назвал «нереалистичным» сценарий, при котором колонны техники будут идти по Киевской или Черниговской областям, так как на фронте технику в таком формате уже не используют. Кроме того, он считает, что сейчас нет глобальной угрозы крупным городам со стороны Белоруссии, так как у границы расположено небольшое количество сил.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский дал лидеру Белоруссии Александру Лукашенко неделю на то, чтобы он убрал от границы с Украиной якобы стоящие там ретрансляторы, которые нужны для наведения дронов на украинские цели. Затем он заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу.

25 июня Зеленский сказал, что Белоруссия якобы «готовит инфраструктуру» для возможной атаки на Украину.

26 июня глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев исходит из того, что Белоруссия не станет участником конфликта с Россией.

27 июня пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. 26 июня белорусский президент прибыл в Россию.

Ранее в России раскрыли, почему Зеленский провоцирует Польшу и Белоруссию.