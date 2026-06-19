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Политика

Зеленский поставил ультиматум Лукашенко

Зеленский дал Белоруссии неделю на отвод техники от границы
РИА Новости/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю, чтобы отвести от украинской границы технику, которая якобы помогает корректировать удары по объектам на территории Украины. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.

Зеленский заявил: если Минск не отведет данную технику, это «сделаем мы».

Кроме того, президент Украины прокомментировал извинения со стороны Лукашенко, сказав, что «никто не обижается просто на слова».

15 июня белорусский лидер сообщил, что жесткие высказывания в адрес Владимира Зеленского вызваны его угрозами нанести удары по Белоруссии и попыткой провоцировать белорусов.

Лукашенко добавил: если Зеленский обиделся на его резкие слова, то он извиняется перед ним. Но, заключил президент, его украинский коллега должен понимать, что в Белоруссии часто говорят: как поют, так и отпевают.

До этого профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини высказал мнение, что агрессия Киева в адрес Белоруссии может плохо закончиться для президента Владимира Зеленского.

Ранее постпред Украины в ООН пригрозил Белоруссии «разрушительными последствиями».

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