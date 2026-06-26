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Политика

В МИД Украины оценили вероятность участия Белоруссии в конфликте

Глава МИД Украины Сибига: Киев не ожидает участия Белоруссии в конфликте
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина исходит из того, что Белоруссия не станет участником конфликта с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает Новини.Live.

«Мы не ожидаем их участия в войне. Мы исходим из того, что они не будут вовлечены в этот конфликт. Но Украина будет зеркалить, и в Минске это понимают», — сказал он.

По его словам, сейчас украинские службы фиксируют изменения в военной инфраструктуре Белоруссии, обращают внимание на совместные действия с Россией и следят за ситуацией вдоль границы, а также отвергают предложения белорусской стороны по пограничному режиму.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия якобы «готовит инфраструктуру» для потенциальной атаки на Украину.

19 июня Зеленский дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю на то, чтобы он убрал от границы с Украиной якобы находящиеся там ретрансляторы, помогающие России наводить дроны на цели на Украине. После этого Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время планируется организовать встречу Путина и Лукашенко, на которой президенты двух стран обсудят угрозы Зеленского.

Ранее эксперт назвал сроки возможного вторжения Украины в Белоруссию.

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