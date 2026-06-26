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Политика

В России раскрыли, почему Зеленский провоцирует Польшу и Белоруссию

Аналитик Коновалов: Зеленский стремится втянуть всю Европу в конфликт на Украине
Thomas Peter/Pool/Reuters

Главной задачей украинского лидера Владимира Зеленского на фоне отступления ВСУ на поле боя является втягивание стран Европы, в первую очередь Польши и Белоруссии, в украинский конфликт. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Он понимает, что если каким-то образом он все-таки сумеет устроить конфликт с Белоруссией, то тогда в этот конфликт подтянется Польша ей просто деваться некуда... Он пытается втянуть Белоруссию и Польшу в конфликт», — подчеркнул он.

По словам Коновалова, киевский режим на поле боя «уже приперли» к стенке, в связи с чем ему необходимо расширение географии конфликта.

«Зеленский веером разбрасывает конфликтные семена. Он хочет, чтобы взорвалась вся Восточная Европа. Естественно, если это произойдет, тогда и Западная Европа втянется [в конфликт]», — отметил военный эксперт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках встречи с представителями президента Украины заявил им, что «качество войны изменится», если втянуть в нее Минск.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает Белоруссии.

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