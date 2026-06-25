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Политика

Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес Белоруссии

Зеленский обвинил Белоруссию в подготовке к расширению конфликта против Украины
Liesa Johannssen/Reuters

Белоруссия «готовит инфраструктуру для потенциального расширения агрессии против Украины», заявил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам политика, вдоль границы Украины в Белоруссии якобы заканчивается строительство инфраструктуры дорог и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Речь идет о приграничных направлениях Кобринь – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростынь и ГомельЧернигов.

Также глава государства заявил, что Киев уже передал Минску «соответствующие сигналы» и призвал прекратить подобную деятельность.

25 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недавно он провел в Минске встречу с представителями Зеленского. По словам белорусского лидера, он попросил их передать главе Украины, что «качество войны мгновенно изменится», если втянуть в нее Минск.

19 июня Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы он убрал от украинской границы ретрансляторы, которые якобы помогают российским военным наводить дроны на цели на Украине, и пригрозил, что в случае отказа ВСУ «сделают это сами».

Позднее президент Украины заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем Зеленский угрожает Белоруссии.

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