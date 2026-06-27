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Политика

В Белоруссии анонсировали переговоры Лукашенко и Путина

Эйсмонт: Лукашенко и Путин в субботу проведут переговоры
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в субботу. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает РИА Новости.

«Переговоры с президентом России сегодня запланированы, и даже в расширенном составе», — сказала пресс-секретарь.

Эйсмонт добавила, что рабочий визит Лукашенко в Россию продолжается.

Накануне Лукашенко прилетел в Россию. На кадрах глава государства выходил из самолета с надписью «Беларусь». Спустившись с трапа, на котором написано «Россия», он сел в автомобиль.

На Валдае глава республики провел встречу с Путиным. Переговорная повестка включала актуальные вопросы взаимодействия Москвы и Минска в разных сферах, реализацию совместных проектов. В центре внимания также находилась международная тематика и обстановка в регионе.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Зеленского о «белорусских ретрансляторах».

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