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Политика

В ЕС опасаются быстрой евроинтеграции Украины

Вице-премьер Качка: вступление в ЕС нужно Украине для геополитических целей
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Некоторые члены ЕС считают, что процесс евроинтеграции Украины происходит слишком быстро. Об этом в интервью «Общественному» заявил заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

По его словам, сейчас между Украиной и некоторыми странами-членами ЕС скорость вступления Киева в объединение является «предметом для дискуссий».

«Оговорок о политической поддержке никто не высказывает. Некоторые государства-члены считают, что все происходит очень быстро. И здесь нужно постоянно напоминать, что украинский кейс особенный, потому что мы полностью соответствуем методологии вступления. Мы не делаем себе никаких уступок. Но, с другой стороны, мы — в войне, и вступление в ЕС нужно нам также и для геополитических целей», — отметил он.

Качка подчеркнул, что Киев ожидает выполнения обещаний большинства государств-членов и институтов ЕС по поводу открытия всех переговорных кластеров о вступлении в союз до середины июля. И до этого момента будут появляться «слухи», что «у того или иного государства есть какие-то оговорки», отметил он. Качка считает, что бояться этого Киеву не стоит, так как процесс вступления других стран в ЕС — это «постоянный поиск единства» между 27 государствами-членами союза.

До того издание Euronews писало о том, что из-за сопротивления Венгрии ЕС изменил план вступления Украины в объединение и теперь стремится разблокировать в июле не пять, а два переговорных кластера до летних каникул.

Первый кластер в переговорах о евроинтеграции Украины и Молдавии открылся 15 июня. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что оставшиеся кластеры планируется открыть в июле. 22 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Киев и Кишинев будут по отдельности отвечать за свой прогресс на пути к евроинтеграции.

Ранее в ЕС узнали, что для вступления Украины в союз необходимо не менее 10 лет.

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