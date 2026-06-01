В ЕС узнали, что на вступление Украины в союз необходимо не менее 10 лет

Stampa: Украине необходимо не менее 10 лет на вступление в ЕС

Брюссель не воспринимает всерьез требование президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в Евросоюз до 2027 года, потому что для этого ей нужно порядка 10 лет. Об этом сообщила газета La Stampa со ссылкой на европейские источники.

По информации издания, Киеву потребуется приблизительно десять лет на проведение реформ для закрытия переговорных глав.

Уточняется, что разговоры о членстве Украины в ЕС вернулись после поражения на выборах экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, выступающего против вступления Киева в союз. Лидеры стран Европы ни раз указывали на несоответствие украинского законодательства стандартам ЕС. По мнению европейских политиков, Украине необходимо провести основательное реформирование.

В качестве альтернативы членства в Евросоюзе Украине предлагают идею особого статуса страны в политическом блоке. В мае канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Киеву статус «ассоциированного члена» как промежуточный шаг на вступление страны в ЕС. По его мнению, это даст право украинским чиновникам участвовать в саммитах Евросоюза, но без предоставления права голоса на них.

При этом Зеленский отказался от идеи частичного членства своей страны в ЕС. Республика заслуживает полноправного членства, поскольку «защищает Европу не символически, а реально», считает лидер Украины.

Ранее глава МИД Украины резко высказался о поэтапном членстве в ЕС.