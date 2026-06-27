Ситуация на южном участке фронта для ВСУ остается сложной. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ситуация на юге Украины остается сложной», — сказано в сообщении.

23 июня президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска «сейчас практически добирают» Константиновку в ДНР. 13 июня Путин подчеркнул, что российская армия продвигается по всем направлениям в зоне СВО.

22 июня газета New York Times писала, что приближение российской армии к Славянску и Краматорску и обстрелы стоящих там сил ВСУ говорят о «начале конца» для украинских сил в этих городах.

26 июня французское издание Le Monde сообщало, что положение украинских войск в ДНР продолжает ухудшаться. Тогда же заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин сообщил, что российские войска удерживают инициативу на всей линии фронта.

Ранее главком ВСУ Сырский раскрыл стратегию Украины в конфликте с Россией.