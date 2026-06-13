Путин рассказал последние новости из зоны СВО

Путин: ВС России продвигаются по всем направлениям в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются по всем направлениям в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии, передает РИА Новости.

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что противник, понимая, что не может сдержать натиск армии России в зоне СВО, перешел к террористическим методам.

Накануне Владимир Путин назвал численность российской армии в зоне спецоперации. По его словам, на линии боевого соприкосновения находятся более 700 тысяч человек. Путин отметил, что поддержка участников СВО российским обществом является духовной опорой героев страны.

До этого глава государства также отмечал, что Россия готова вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине с учетом своих национальных интересов, но они должны быть рассчитаны «на историческую перспективу».

Ранее Путин рассказал о проблемах с дронами ВСУ на СВО.