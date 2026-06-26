Российские войска удерживают инициативу на всей линии фронта в рамках специальной военной операции, действуя в соответствии с волей народа. Об этом заявил заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин, чьи слова приводит ТАСС.

«Российская армия, выполняя волю народа, продолжает решать задачи специальной военной операции, прочно удерживая инициативу на всей линии фронта. Каждому нашему воину присуще ясное понимание того, что он борется за правое дело», – подчеркнул генерал армии, выступая на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске.

Горемыкин добавил, что, в отличие от противника, стремящегося к реваншу, российская армия защищает суверенитет и независимость государства, а также право на свободное и самостоятельное развитие. В этой связи он отметил, что «надо дойти до конца, искоренить это абсолютное зло - нацизм».

Согласно данным Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA), представленным в отчете по операции «Атлантическая решимость» (майский отчет), стратегические и оперативные позиции России и Украины остались без существенных изменений, и российские военные продолжают занимать территории.

Ранее на Украине спрогнозировали летнее наступление России в трех областях.