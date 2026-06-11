NYT: между конфликтом на Украине и Первой мировой есть много параллелей

Конфликт на Украине во многом похож на Первую мировую войну. Об этом пишет обозреватель New York Times (NYT) Констан Мехо.

«Между двумя войнами существует множество параллелей, начиная от изнурительного характера боевых действий и заканчивая тем, как новые технологии изменили методы ведения боевых действий», — отметил он.

Украинский историк Ярослав Грицак считает, что украинский кризис, как и Первая мировая война, войдет в число наиболее значимых конфликтов в современной европейской истории, так как оба события изменили геополитику Европы, перестроили военные союзы и привели к наращиванию обороноспособности, «невиданному за последние десятилетия».

Также два конфликта привели к появлению новых технологий: во время Первой мировой ими стали танки и самолеты, а теперь – беспилотники. Военные аналитики утверждают, что дроны сделали украинское поле боя столь же опасным, каким оно было во время Первой мировой войны.

Издание пишет, что в конечном счете оба конфликта свелись к «преимущественно статичным боям на практически замороженном фронте». Кроме того, появление на поле боя бункеров историки описали «как возвращение к окопной войне в стиле Первой мировой войны».

«Во многих отношениях военные действия на Украине больше всего напоминают Первую мировую войну. <…> В целом, когда фронт замерзает, это возвращает нас к временам Первой мировой войны», — сказал французский полковник и военный историк Мишель Гойя.

В апреле глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что сейчас «в стратегическом плане линия фронта застыла», а «тактические передвижения» войск «ни на что не влияют».

В конце мая президент России Владимир Путин отметил, что российские войска наступают по всем направлениям, и это можно видеть каждый день. При этом он заявил, что назвать конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно.

Ранее на Украине сообщили о провале усилий Трампа по Украине.