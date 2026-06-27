В ЕС предложили изменить механизм введения санкций против России

Cпецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что ЕС нужно перейти от отдельных пакетов антироссийских санкций к «постоянному обновлению» списков с ограничениями. Свою позицию он высказал в интервью Kyiv Independent.

По словам спецпредставителя, ЕС постоянно будут нужны новые пакеты ограничений, так как Россия работает над поиском «новых способов» обхода европейских санкций. Поэтому О'Салливан призвал перейти от пакетов санкций к «обновлению списков и постоянной адаптации». При этом он подчеркнул, что проблема с введением новых санкций заключается в необходимости получить согласие всех 27 стран союза.

«Я думаю, нам постоянно будут нужны дополнительные пакеты санкций, потому что это не статичная, а динамичная ситуация. <…> Просто для этого государствам-членам необходимо принять постановление, запрещающее им говорить: «Пока мы что-то делаем, мы бы хотели, чтобы вы тоже это делали»», — сказал О'Салливан.

Также в интервью спецпредставитель ЕС заявил, что Евросоюз должен продолжать вводить санкции против России, несмотря на экономические потери. Кроме того, он подчеркнул, что антироссийские санкции ЕС не имеют обязательной юридической силы, так как они не обладают мандатом ООН.

Сейчас ЕС работает над 21-м пакетом санкций против Москвы, который целью которого является оказание давления на банковский сектор и российскую экономику. Также Еврокомиссия предлагает запретить участникам СВО въезд в страны ЕС.

15 июня ЕС расширил санкционный список, добавив в него более 80 физических лиц и организаций.

Ранее эксперт СВР заявил о провале санкций против России.