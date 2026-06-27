Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
 (обновлено  )
Политика

В ЕС предложили изменить механизм введения санкций против России

Спецпредставитель ЕС О'Салливан: нужно перейти к обновляемым санкциям против РФ
Virginia Mayo/AP

Cпецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что ЕС нужно перейти от отдельных пакетов антироссийских санкций к «постоянному обновлению» списков с ограничениями. Свою позицию он высказал в интервью Kyiv Independent.

По словам спецпредставителя, ЕС постоянно будут нужны новые пакеты ограничений, так как Россия работает над поиском «новых способов» обхода европейских санкций. Поэтому О'Салливан призвал перейти от пакетов санкций к «обновлению списков и постоянной адаптации». При этом он подчеркнул, что проблема с введением новых санкций заключается в необходимости получить согласие всех 27 стран союза.

«Я думаю, нам постоянно будут нужны дополнительные пакеты санкций, потому что это не статичная, а динамичная ситуация. <…> Просто для этого государствам-членам необходимо принять постановление, запрещающее им говорить: «Пока мы что-то делаем, мы бы хотели, чтобы вы тоже это делали»», — сказал О'Салливан.

Также в интервью спецпредставитель ЕС заявил, что Евросоюз должен продолжать вводить санкции против России, несмотря на экономические потери. Кроме того, он подчеркнул, что антироссийские санкции ЕС не имеют обязательной юридической силы, так как они не обладают мандатом ООН.

Сейчас ЕС работает над 21-м пакетом санкций против Москвы, который целью которого является оказание давления на банковский сектор и российскую экономику. Также Еврокомиссия предлагает запретить участникам СВО въезд в страны ЕС.

15 июня ЕС расширил санкционный список, добавив в него более 80 физических лиц и организаций.

Ранее эксперт СВР заявил о провале санкций против России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!