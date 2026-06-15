ЕС ввел дополнительные санкции против России

В Евросоюзе ввели санкции в отношении 80 физлиц и организаций РФ

Евросоюз ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список свыше 80 физических лиц и организаций. Об этом сообщает совет ЕС.

В расширенный список европейских санкций вошли компания «Лукойл — Западная Сибирь», «Газпромнефть Шиппинг», головная структура российской компании NtechLab, а также Президентский фонд культурных инициатив.

Ограничительные меры также затронули полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, а также исполнительного директора госкорпорации «Ростех» Олега Евтушенко.

В обновленном списке оказались организации и физлица из дружественных России стран, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с RT.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас написала в соцсети X, что 15 июня будут приняты новые дополнительные санкции Евросоюза против российского военно-промышленного комплекса и экспорта энергоносителей. В ее посте утверждается, что ограничительные меры являются реакцией на «усиление атак» с российской стороны и «повреждение объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве» — Киево-Печерской Лавры.

Ночью в Киево-Печерской Лавре, расположенной в Киеве, начался пожар. Как заявили в российском военном ведомстве, удар по святыне был нанесен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Ранее в Совфеде высмеяли Каю Каллас после слов о санкциях для «всех» участников СВО.