Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

ЕС ввел дополнительные санкции против России

В Евросоюзе ввели санкции в отношении 80 физлиц и организаций РФ
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список свыше 80 физических лиц и организаций. Об этом сообщает совет ЕС.

В расширенный список европейских санкций вошли компания «Лукойл — Западная Сибирь», «Газпромнефть Шиппинг», головная структура российской компании NtechLab, а также Президентский фонд культурных инициатив.

Ограничительные меры также затронули полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, а также исполнительного директора госкорпорации «Ростех» Олега Евтушенко.

В обновленном списке оказались организации и физлица из дружественных России стран, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с RT.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас написала в соцсети X, что 15 июня будут приняты новые дополнительные санкции Евросоюза против российского военно-промышленного комплекса и экспорта энергоносителей. В ее посте утверждается, что ограничительные меры являются реакцией на «усиление атак» с российской стороны и «повреждение объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве» — Киево-Печерской Лавры.

Ночью в Киево-Печерской Лавре, расположенной в Киеве, начался пожар. Как заявили в российском военном ведомстве, удар по святыне был нанесен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Ранее в Совфеде высмеяли Каю Каллас после слов о санкциях для «всех» участников СВО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Они создали монстра»: как ЦРУ переделало кошку в шпиона против СССР
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!