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Политика

В ЕС заявили, что санкции против России не имеют силы по международному праву

О'Салливан: санкции ЕС против России не имеют обязательной юридической силы
Global Look Press

Санкции Евросоюза против России не имеют обязательной юридической силы. Об этом сообщает украинское агентство Kyiv Independent со ссылкой на спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана.

«Поскольку санкции не имеют мандата ООН, следовательно, обязательной юридической силы, согласно международному праву, они также не имеют, «моральная и экономическая сила санкций исходит от той широкой коалиции, которая у нас есть»», — приводит издание слова европейского чиновника.

15 июня Евросоюз ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список свыше 80 физических лиц и организаций. Ограничительные меры также затронули полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова. В обновленном списке оказались организации и физлица из дружественных России стран, а также ряд журналистов и блогеров.

В мае Европейский союз продлил на год санкции против России. Ограничения в отношении 72 физических лиц и одной организации будут действовать до 28 мая 2027 года.

Ранее будущие поколения россиян призвали готовить к санкциям Запада.

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