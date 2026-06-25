Эксперт СВР Пастухов: на Западе осознают, что санкции бессильны против России

Санкции против России не способны достичь поставленных целей, это осознают как западные страны, так и их сателлиты. Об этом на ПМЮФ заявил эксперт Службы внешней разведки (СВР) России Александр Пастухов, его слова приводит RT.

Он отметил, что от таких же рестрикций страдают и сами западные государства.

«Эти же санкции бьют по их же экономике», — сказал Пастухов.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз параллельно готовит 21-й пакет ограничительных мер против Российской Федерации и прорабатывает условия для будущего дипломатического диалога с Москвой.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о неизбежности жесткого ответа Москвы на новые ограничительные меры, принимаемые Брюсселем. Дипломат подчеркнула, что руководство Европейского союза продолжает игнорировать неэффективность санкционной политики. По словам Захаровой, подобные действия в первую очередь вредят самим западным государствам.

Ранее Рубио назвал условие для последующего ослабления санкций в отношении российской нефти.