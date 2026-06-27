В ЕС хотят вводить санкции против России, несмотря на ущерб

Евросоюз должен продолжать вводить санкции против России, несмотря на экономические потери. Об этом изданию Kyiv Independent заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

«Здесь вступает в игру архитектура безопасности европейского континента. Поэтому, если нам придется понести дополнительные экономические потери, что ж, пусть так и будет. Я не думаю, что можно противостоять неспровоцированной российской агрессии, заявляя при этом: «Мы не готовы терпеть боль». Это просто не имеет смысла», — сказал он.

О'Салливан отметил, что некоторым компаниям и странам пришлось вносить коррективы в свою работу после вступления в силу новых санкций. Однако он подчеркнул, что часть фирм нашли альтернативные рынки.

«Я не думаю, что много компаний были вынуждены закрыться из-за того, что мы ввели санкции на их экспорт в Россию», — отметил спецпредставитель ЕС.

Также он подчеркнул, что санкции ЕС против России не имеют обязательной юридической силы, так как у них нет мандата ООН.

Сейчас ЕС работает над 21-м пакетом антироссийских санкций, который будет направлен на оказание давления на банковский сектор России и российскую экономику. Также Еврокомиссия в рамках этого пакета предлагает ввести запрет на въезд в страны ЕС участников СВО.

Кроме того, 15 июня ЕС расширил санкционный список, добавив в него более 80 новых физических лиц и организаций.

Ранее в МИД РФ оценили шансы на снятие антироссийских санкций.