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Политика

В ЕС хотят вводить санкции против России, несмотря на ущерб

Спецпредставитель ЕС О'Салливан: нужно продолжать вводить санкции против России
Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Евросоюз должен продолжать вводить санкции против России, несмотря на экономические потери. Об этом изданию Kyiv Independent заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

«Здесь вступает в игру архитектура безопасности европейского континента. Поэтому, если нам придется понести дополнительные экономические потери, что ж, пусть так и будет. Я не думаю, что можно противостоять неспровоцированной российской агрессии, заявляя при этом: «Мы не готовы терпеть боль». Это просто не имеет смысла», — сказал он.

О'Салливан отметил, что некоторым компаниям и странам пришлось вносить коррективы в свою работу после вступления в силу новых санкций. Однако он подчеркнул, что часть фирм нашли альтернативные рынки.

«Я не думаю, что много компаний были вынуждены закрыться из-за того, что мы ввели санкции на их экспорт в Россию», — отметил спецпредставитель ЕС.

Также он подчеркнул, что санкции ЕС против России не имеют обязательной юридической силы, так как у них нет мандата ООН.

Сейчас ЕС работает над 21-м пакетом антироссийских санкций, который будет направлен на оказание давления на банковский сектор России и российскую экономику. Также Еврокомиссия в рамках этого пакета предлагает ввести запрет на въезд в страны ЕС участников СВО.

Кроме того, 15 июня ЕС расширил санкционный список, добавив в него более 80 новых физических лиц и организаций.

Ранее в МИД РФ оценили шансы на снятие антироссийских санкций.

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