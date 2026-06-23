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Политика

Путин заявил о необходимости минимизировать угрозы со стороны Украины

Путин: дополнительные угрозы со стороны Украины должны минимизироваться

Президент России Владимир Путин заявил, что дополнительные угрозы, которые пытается создать киевский режим, должны сводиться к минимуму, в том числе и силами кабмина РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе совещания с членами правительства РФ глава государства отметил, что дополнительные угрозы со стороны Украины должны сводиться к минимуму «прежде всего силами министерства обороны, других силовых ведомств, но и правительства Российской Федерации», а также руководителей регионов.

Путин также поручил кабмину и регионам ритмично работать в зоне своей ответственности в рамках работы по купированию угроз от атак Вооруженных сил Украины.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реализации собственных целей на Украине, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках переговоров с США в Анкоридже. По словам помощника Путина, Москва привержена тем пониманиям, которые обсуждались в Анкоридже, но «другая сторона, судя по всему, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности».

Ранее Путин заявил Трампу, что удары по гражданской инфраструктуре РФ не улучшат положение ВСУ.

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