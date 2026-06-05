Путин заявил об ущербе для российской экономики из-за атак БПЛА

Атаки украинских беспилотников на регионы РФ наносят экономический ущерб, но серьезный бизнес ориентируется на долгосрочную перспективу. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Эти атаки, конечно, ничего хорошего собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб. Но когда инвесторы принимают определенные решения, они принимают всю совокупность рисков», — указал российский лидер.

По его словам, бизнес, особенно крупный, ориентируется на перспективу и в первую очередь рассматривает экономику той страны, в которую планирует вложения.

Путин подчеркнул, что наблюдается снижение темпов роста внутреннего валового продукта, но это делается сознательно для оздоровления российской экономики. Россия, по словам Путина, намеренно идет на охлаждение экономики, и в настоящее время, а также в ближайшем будущем, для нее нет никаких угроз.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин заявил о падении экономики России до уровня стран ЕС.