Нетаньяху назвал сделку по Ливану «ударом для Ирана»

Рамочное соглашение Израиля по Ливану является лишь «ударом для Ирана». Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит агентство Ynet.

По словам политика, самое важное это то, что Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Как уточняется Нетаньяху, это большое достижение, которое будут сохранять до тех пор, пока «Хезболлах» не разоружится и пока существует угроза для Государства Израиль.

«Это также серьезный удар по Ирану. По сути, Израиль, Ливан и Соединенные Штаты говорят им: «Это не ваше дело». Мы постоянно поддерживаем изначальную зону безопасности (в Южном Ливане) за пределами досягаемости противотанковых ракет», — рассказал глава Израиля.

В начале июня Израиль и Ливан при посредничестве США договорились прекратить огонь. 20 июня вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США стремятся обеспечить устойчивое прекращение огня в Ливане. Тогда же сообщалось, что власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях.

19 июня израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль не станет выводить свои войска с контролируемых приграничных территорий на юге Ливана.

Ранее востоковед исключил прекращение ударов Израиля по Ливану.