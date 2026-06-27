Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Политика

Нетаньяху назвал сделку по Ливану «ударом для Ирана»

Нетаньяху: соглашение Израиля по Ливану нанесло удар по Ирану
BFMTV

Рамочное соглашение Израиля по Ливану является лишь «ударом для Ирана». Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит агентство Ynet.

По словам политика, самое важное это то, что Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Как уточняется Нетаньяху, это большое достижение, которое будут сохранять до тех пор, пока «Хезболлах» не разоружится и пока существует угроза для Государства Израиль.

«Это также серьезный удар по Ирану. По сути, Израиль, Ливан и Соединенные Штаты говорят им: «Это не ваше дело». Мы постоянно поддерживаем изначальную зону безопасности (в Южном Ливане) за пределами досягаемости противотанковых ракет», — рассказал глава Израиля.

В начале июня Израиль и Ливан при посредничестве США договорились прекратить огонь. 20 июня вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США стремятся обеспечить устойчивое прекращение огня в Ливане. Тогда же сообщалось, что власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях.

19 июня израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль не станет выводить свои войска с контролируемых приграничных территорий на юге Ливана.

Ранее востоковед исключил прекращение ударов Израиля по Ливану.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!