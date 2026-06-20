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Армия

Армии Израиля приказали прекратить огонь в Ливане

N12: в Израиле приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях
Israel Defense Forces via AP

Власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях. Об этом сообщил телеканал N12.

Утверждается, что приказ отдали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац. В то же время, согласно этому распоряжению, израильская армия продолжит удерживать в Южном Ливане занятые ею позиции вдоль так называемой желтой линии. Решение было принято властями Израиля «после координации с США», передает телеканал.

Накануне журнал Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Израиль и ливанского движение «Хезболла» при посредничестве США и Катара достигли соглашения о прекращении огня.

До этого Нетаньяху заявил, что израильские войска не покинут контролируемые ими приграничные территории на юге Ливана. Выступая на церемонии закладки так называемой Библейской дороги, он отметил, что сохранение «зоны безопасности» необходимо для восстановления порядка и благополучия в северных районах Израиля.

Ранее «Хезболла» заявила, что нанесла удар по израильским войскам в Ливане.

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