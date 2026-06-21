Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Нападение на ТЦ в КраснодареВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Вэнс рассказал о «большой проблеме» с прекращением огня в Ливане

Вэнс заявил об улучшении ситуации с прекращением огня в Ливане
Kenny Holston/Reuters

США стремятся обеспечить устойчивое прекращение огня в Ливане, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс перед вылетом в Швейцарию на встречу с Ираном. Его цитирует CNN.

По словам чиновника, этим вопросом занимаются госсекретарь Марко Рубио и команда страны. Его необходимо решить для обеспечения безопасности во всем регионе.

«Большая проблема в том, что кто-то будет стрелять, а кто-то отвечать на это. Нужно, чтобы прекратили стрелять на достаточно долгий срок, чтобы прекращение огня устоялось», — описал Вэнс положение дел между Израилем и Ливаном.

Чиновник отметил, что США продолжают добиваться длительной остановки боевых действий между странами, а ситуация улучшается.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, однако за несколько часов до нее Израиль нанес новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

А перед этим премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не собирается выводить войска с занимаемых ими южных приграничных районов Ливана, чтобы сохранить «зону безопасности». В результате Иран отказался проводить встречу с США.

Ранее Иран объявил о новой блокировке Ормуза, а США это опровергли.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июня. Закрытие Ормузского пролива, нападение в ТЦ и лесные пожары из-за шелкопряда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!