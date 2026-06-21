Вэнс рассказал о «большой проблеме» с прекращением огня в Ливане

Вэнс заявил об улучшении ситуации с прекращением огня в Ливане

США стремятся обеспечить устойчивое прекращение огня в Ливане, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс перед вылетом в Швейцарию на встречу с Ираном. Его цитирует CNN.

По словам чиновника, этим вопросом занимаются госсекретарь Марко Рубио и команда страны. Его необходимо решить для обеспечения безопасности во всем регионе.

«Большая проблема в том, что кто-то будет стрелять, а кто-то отвечать на это. Нужно, чтобы прекратили стрелять на достаточно долгий срок, чтобы прекращение огня устоялось», — описал Вэнс положение дел между Израилем и Ливаном.

Чиновник отметил, что США продолжают добиваться длительной остановки боевых действий между странами, а ситуация улучшается.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, однако за несколько часов до нее Израиль нанес новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

А перед этим премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не собирается выводить войска с занимаемых ими южных приграничных районов Ливана, чтобы сохранить «зону безопасности». В результате Иран отказался проводить встречу с США.

Ранее Иран объявил о новой блокировке Ормуза, а США это опровергли.