Израиль не собирается выводить свои войска из южных районов Ливана

Нетаньяху: Израиль не будет выводить войска с полосы безопасности на юге Ливана

Израиль не станет выводить свои войска с контролируемых ими приграничных территорий на юге Ливана. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии запуска строительства так называемой Библейской дороги, сообщает его канцелярия.

По словам главы правительства Израиля, для «восстановления безопасности и процветания в северных районах необходимо сохранить зону безопасности на юге Ливана» и «не покидать ее до тех пор, пока это отвечает потребностям Израиля в обеспечении безопасности».

Нетаньяху заявил, что своими действиями в Ливане ЦАХАЛ «устранил угрозу наземного вторжения» в израильские населенные пункты и «сломил ракетный потенциал» движения «Хезболла», но на этом направлении «предстоит еще много работы».

«Правда в том, что борьба еще не окончена, и впереди нас ждут новые вызовы. И они требуют от нас спокойствия, твердой позиции в защиту наших интересов безопасности и одновременно поддержания важных отношений с нашими американскими друзьями, которые сражались плечом к плечу с нами, и мы очень ценим это», — обратился премьер-министр Израиля к собравшимся.

Он пояснил, что «полоса безопасности» на юге Ливана «отделяет террористов от израильских граждан и общин», поэтому ее придется сохранять до тех пор, пока угроза не исчезнет.

«Библейская дорога» — шоссе №60, которое соединит Негев с Галилеей. На церемонии старта строительства Нетаньяху заявил, что эта дорога «вымощена памятью, верой и обещаниями», поскольку «проходит через места, где была написана великая история израильского народа».

Ранее Израиль заявил о новых ударах по югу Ливана.