Востоковед исключил прекращение ударов Израиля по Ливану

Не стоит ожидать, что Израиль прекратит удары по целям на юге Ливана и в ближайшем будущем выведет свои силы из зоны безопасности. Тем самым, республика станет главным «тормозом» переговоров США и Ирана. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Он отметил, что в интересы еврейского государства входит уничтожение ливанского движения «Хезболла».

«Глава Белого дома [Дональд Трамп], понимая складывающуюся ситуацию, попытался надавить на Тегеран, чтобы тот усмирил «Хезболлу». В противном случае, как пригрозил американский лидер, США нанесут удар по Ирану», — напомнил Сажин.

Вместе с тем, Корпус стражей исламской революции (КСИР), который фактически управляют Ираном, «не отдаст свое творение» просто так, подчеркнул востоковед.

20 июня власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях. Соответствующие распоряжения, по данным СМИ, отдали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац.

В то же время, согласно приказу, израильская армия продолжит удерживать занятые ею позиции вдоль «линии конфронтации» в Южном Ливане. Решение было принято властями Израиля «после координации с США».

Ранее в Тегеране заявили об отмене пошлин на иранскую нефть.