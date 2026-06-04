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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Израиль и Ливан договорились прекратить огонь

Израиль и Ливан при посредничестве США согласились прекратить огонь
Shutterstock/FOTODOM

Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о прекращении огня. Текст совместного заявления сторон конфликта опубликовал Госдеп.

В документе говорится, что трехсторонняя встреча представителей стран проходила 2 и 3 июня.

«Прекращение огня зависит от полного прекращения огня со стороны «Хезболлы» (ливанского шиитского движения. — «Газета.Ru») и эвакуации всех боевиков «Хезболлы» из сектора в южном Ливане», — говорится в заявлении.

Согласно документу, Израиль и Ливан не имеют враждебных намерений друг к другу и собираются работать над всеобъемлющим соглашением о мире и безопасности. Переговоры по этому вопросу страны наметили на неделю после 22 июня.

«Ливан обязался при поддержке США наращивать потенциал ливанских вооруженных сил для установления эффективного контроля над всей территорией страны», — говорится в пресс-релизе.

В тексте документа подчеркивается, что безопасность Израиля может быть достигнута только при разоружении «Хезболлы» и демонтаже ее инфраструктуры на всей территории Ливана.

В начале недели президент США по телефону раскритиковал премьера Биньямина Нетаньяху за действия Израиля в Ливане. По данным Axios, американский лидер потребовал отказаться от планов удара по Бейруту. Как утверждают источники издания, разговор состоялся после угроз Тегерана прекратить переговоры с Вашингтоном и сопровождался жесткими высказываниями президента США в адрес премьера Израиля.

Ранее глава МИД Ирана назвал «Хезболлу» неотъемлемой частью Ливана.

 
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