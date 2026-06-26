Украинские военные пытаются бежать из Константиновки малыми группами, но сделать этого у них не получается. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Противник в панике пытается бежать из Константиновки. Выходят в основном малыми группами, реже — по одному человеку», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, это всегда безрезультатно и заканчивается гибелью солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также отметил, что заблокированным внутри города украинским военным не выдается из него выходить.

До этого местный житель Максим Плюшко, который был эвакуирован из города, заявил, что ВСУ целенаправленно подожгли храм в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), где прятались мирные жители.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что российские войска «сейчас практически добирают» Константиновку.

Ранее в Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву.