Швейцарская разведка заявила о превосходстве РФ над Украиной в контексте конфликта

Федеральная служба разведки Швейцарии (NDB) считает, что Россия в контексте военного конфликта превосходит Украину в материальном и кадровом отношении. Такая оценка содержится в ежегодном докладе NDB «Безопасность Швейцарии», передает швейцарский новостной портал 20 Minuten.

«Россия превосходит Украину в этой войне как по материальным, так и по людским ресурсам. Несмотря на экономические проблемы, система президента Владимира Путина демонстрирует стабильность. Его цель — ослабить западные демократии», — говорится в докладе.

В нем Россия классифицируется как самая большая и острая угроза для Европы. NDB заявила, что Швейцария в широком масштабе страдает от российского шпионажа, пропаганды, саботажа, уклонения от санкций и кибератак.

23 июня президент России Владимир Путин на встрече с военными заявил, что ВС РФ «добирают» Константиновку — город, который откроет им путь на Славянск и Краматорск. Чего ждать после взятия Константиновки и какой может быть тактика российских военных в Славянско-Краматорской агломерации — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.а

Ранее Зеленский анонсировал 40-дневную операцию против России.