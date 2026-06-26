Германия возвращается «к самым плохим» страницам своего прошлого, а именно к «печальным временам» 1920-ых годов. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, недавние слова Мерца о том, что «Германия возвращается», вызвали у многих «тревожные ассоциации с Третьим Рейхом или, по меньшей мере, с милитаристской Германией кайзера Вильгельма, начавшей Первую мировую войну». Однако на самом деле немцы возвращаются к «печальным временам 1920-ых годов», считает сенатор.

«Похоже, Германия возвращается и к печальным временам 1920-ых годов — с их падением производства, растущей безработицей и отсутствием перспектив. Только что Мерц признал, что страна теряет от 300 до 500 рабочих мест ежедневно. За последние годы в Германии закрылись тысячи предприятий. Германия возвращается к самым плохим страницам своего прошлого», — отметил Пушков.

До этого Пушков писал, что современная Германия хочет реванша и намерена продолжить дело фюрера Третьего Рейха Адольфа Гитлера. А в начале июня сенатор отметил, что планы Германии стать ведущей военной державой Европы отдают реваншизмом, а власти страны рискуют превратить ФРГ в самую опасную державу на европейском континенте.

В июне депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре рассказал, что санкции против России усугубили катастрофическую деиндустриализацию Германии. Также в июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Германия соскучилась по нацистским эмблемам и повадкам», и с властями ФРГ Москве надо действовать жестче.

Ранее стало известно, как разделена Германия в отношении России.