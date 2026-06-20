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Политика

В Совфеде упрекнули Германию в намерении «продолжить» дело Гитлера

Сенатор Пушков: в нынешней Германии не отделяют себя от Третьего Рейха
Владимир Федоренко/РИА Новости

Современная Германия хочет реванша и готова продолжить дело фюрера Третьего Рейха Адольфа Гитлера. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал обложку последнего номера журнала Der Spiegel, который вышел под заголовком «Наша война против России» и посвящен годовщине нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году. По словам Пушкова, название номера «намеренно двусмысленное».

«Впечатление такое, словно имеется в виду продолжение той войны против России. Определение «Наша война» говорит о том, что в нынешней Германии не отделяют себя от Германии Третьего Рейха. И, более того, хотят реванша и готовы продолжить дело Гитлера. Иначе это расценить невозможно», — отметил он.

В начале июня Пушков написал, что планы Германии стать ведущей военной державой Европы отдают реваншизмом, и Берлин рискует превратить страну в самую опасную державу на европейском континенте.

22 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус представил новую военную стратегию бундесвера, согласно которой немецкая армия должна стать сильнейшей в Европе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал концепцию квинтэссенцией конфронтации Европейского союза против России.

В мае президент Федеральной академии политики безопасности ФРГ Вольф-Юрген Шталь заявил, что Германия милитаризуется, чтобы предотвратить «открытый военный конфликт» с Москвой.

Ранее в Госдуме заявили о движении Германии к нацизму.

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