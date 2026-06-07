Санкции против России усугубили катастрофическую деиндустриализацию Германии. Об этом заявил РИА Новости депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

По его мнению, немецкие компании хотели бы возобновить бизнес с Россией, но не могут этого делать из-за давления со стороны США.

«Однако мы видим последствия этой политики, и они весьма серьезны. С одной стороны, у нас есть ошибочный энергетический переход, который повышает цены на энергию», — сказал он.

Другим фактором является прекращение поставок из России по сравнительно невысоким ценам.

В начале мая издание Spiegel сообщало, что Германия рискует остаться без запасов газа на следующую зиму из-за высоких цен на газ, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. По данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), к 30 апреля 2026 года уровень заполненности немецких ПХГ составлял 25,43%. При этом ранее в апреле в министерстве экономики ФРГ заявляли о контроле над газоснабжением: на тот момент было забронировано около 65% мощностей, а основной объем закачки традиционно начинается с мая-июня.

Ранее Путин сообщил, что ждет от Германии ясного ответа по газу.