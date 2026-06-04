В Совфеде упрекнули Германию в реваншизме

Планы Германии стать ведущей военной державой Европы отдают реваншизмом, и страна рискует превратиться в самое опасное государство на континенте. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Германия «в третий раз за последние 120 лет» превращается в «ведущую военную державу Европы». При этом Пушков обратил внимание на то, что в предыдущие два раза это привело к мировым войнам и катастрофам как для Европы, так и для Германии, и сейчас «создается ощущение», что канцлер Мер решил повторить «опыт кайзера Вильгельма и Гитлера».

«Новая — и первая после второй мировой войны — военная доктрина Германии названа «Ответственность за Европу». Само ее название отдает реваншизмом. Ведь Гитлер рассуждал примерно в тех же категориях, утверждая, что миссия Германии — спасение Европы от большевизма. Теперь же, по логике Мерца, Германия несет «ответственность» за спасение Европы от России», — написал Пушков.

Сенатор отметил, что в Британии, во Франции и в Польше надеются удержать «возрождающегося немецкого военно-промышленного монстра в рамках евроинтеграции» и поставить его «на службу» Европе, и Берлин «этому подыгрывает». Однако Пушков считает, что возможен и вариант, при котором Европа «перейдет под военный контроль» Германии.

«Избавляясь от политических и военных ограничений, наложенных на нее после поражения во второй мировой войне, Германия рискует вновь превратиться не только в самую вооруженную, но и самую опасную страну Европы. Самую опасную не только для России, но и для Европы и, в конечном счете, для самой себя», — подчеркнул он.

22 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус представил первую в истории бундесвера военную стратегию, согласно которой немецкая армия должна стать сильнейшей в Европе, а число вооруженных сил ФРГ должно вырасти как минимум до 460 тысяч человек.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что главное, чтобы Германия не скатилась туда, где оказывалась несколько раз в истории. В том же месяце Песков подчеркнул, что военная концепция Германии — это квинтэссенция конфронтации Европейского союза против России.

В мае президент Федеральной академии политики безопасности ФРГ Вольф-Юрген Шталь заявил, что Германия милитаризируется, чтобы предотвратить «открытый военный конфликт» с Россией.

Ранее в Госдуме заявили о движении Германии к нацизму.