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Политика

Лавров заявил, что Германия соскучилась по нацистским повадкам и эмблемам

Лавров: заявления ФРГ по Украине наводят на мысль о том, что с ним надо пожестче
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что утверждения немецкого руководства наводят на мысль о том, что с ним «надо пожестче». Об этом сообщает ТАСС.

«Очень многие высказывания немецкого руководства вызывают недоумение, переходящее в убеждение, что с ними надо бороться пожестче», — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.

В ходе общения с журналистами дипломат упомянул слова министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля о том, что немецкие военные будут наращивать обмен опытом с Вооруженными силами Украины.

«То есть, с новыми нацистами. Германия соскучилась по нацистским эмблемам и повадкам, которые сейчас проявляет украинская армия и украинские так называемые, националистические батальоны», — сказал глава МИД России.

Лавров также назвал Вадефуля «хорошим учеником Геббельса» за повторение теззиса о том, что Буча является символом «российского террора против Украины».

12 июня глава МИД Германии резко раскритиковал позицию правой партии «Альтернатива для Германии» из-за ее курса в отношении России. По его словам, партия «потакает» президенту РФ Владимиру Путину, «и тем самым попирает интересы страны, которую, как она утверждает, представляет». Министр предупредил о внешнеполитических последствиях возможного присоединения «Альтернативы для Германии» к правительству.

Ранее в бундестаге потребовали от Украины репараций из-за подрыва «Северных потоков».

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