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Политика

На Украине сообщили о получении первого транша кредита ЕС

Премьер Украины Свириденко: Киев уже получил первый транш кредита от ЕС
Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина уже получила от Евросоюза первый транш в размере €3,2 млрд из утвержденного кредита на €90 млрд. Об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко написала в соцсети X.

«Средства уже поступили в государственный бюджет. Они помогут укрепить наши оборонительные возможности и поддержать социальную устойчивость Украины. Благодарю Еврокомиссию, Урсулу фон дер Ляйен и всех лидеров стран ЕС за это важное решение», — отметила она.

25 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделил Украине первый транш в размере €3,2 млрд из средств утвержденного кредита на €90 млрд. До этого, 16 июня, Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость «удвоить» поддержку Украины. В июне она пообещала предоставить Киеву €9 млрд до конца месяца.

8 июня глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз уже в июне 2026 года намерен перевести Украине первый транш кредита, который составит €5,9 млрд, и эти деньги переведут на беспилотные летательные аппараты.

Ранее посол ЕС рассказала, что удерживает на плаву Украину.

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