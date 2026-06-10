Фон дер Ляйен пообещала Украине несколько миллиардов евро до конца месяца

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала предоставить Украине €9 млрд до конца июня, об этом сказано на сайте Еврокомиссии.

«Мы передали Украине почти три миллиарда евро из украинского фонда. И в этом месяце мы выделим первый транш в рамках нашего кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Таким образом, к концу месяца мы предоставим Украине 6 миллиардов евро на беспилотники и более 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи. И, конечно же, вскоре последуют новые транши», — отметила она.

Также фон дер Ляйен подчеркнула, что в ближайшее время будет открыт первый кластер на пути вступления Украины и Молдавии в Евросоюз, что положит начало официальным переговорам о присоединении этих стран к ЕС.

8 июня представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари рассказал, что Евросоюз намерен в июне перечислить Украине €9,1 млрд в рамках нового кредитного механизма.

В начале июня издание Politico сообщило , что страны-члены НАТО обсуждают инициативу выделить Украине €70 млрд финансовой помощи на военные расходы. При этом €40 млрд евро из общей суммы являются новыми обязательствами, а €30 млрд — частью кредита Евросоюза на €90 млрд.

В конце мая Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с ЕС о предоставлении кредита в размере €90 млрд. Планируется, что половину суммы Киев получит в 2026 году. €28,3 млрд пойдут на нужды ВСУ, а €16,7 млрд – на макрофинансовую стабилизацию и покрытие дефицита госбюджета.

Ранее в Госдуме оценили новый пакет европейских санкций против России.