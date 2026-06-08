В ЕС заявили о готовности перевести Украине первый транш из кредита в €90 млрд

Каллас: ЕС в июне переведет Киеву на дроны €5,9 млрд из миллиардного кредита

Европейский союз планирует перевести Украине первый транш из 90-миллиардного кредита в размере €5,9 млрд на беспилотные летательные аппараты уже в июне этого года. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас на неформальном заседании министров обороны стран-членов объединения на Кипре.

По ее словам, кредит ЕС для Украины готов к выделению.

28 мая Верховная рада Украины ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму €90 млрд. Соглашение предполагает, что половину этой суммы Киев получит уже в 2026 году, из них €28,3 млрд пойдут на закупку вооружения и развитие оборонно-промышленного комплекса, а €16,7 млрд – на макрофинансовую стабилизацию и покрытие дефицита госбюджета.

Однако позднее стало известно, что Украина в первом квартале текущего года не выполнила шесть условий ЕС, обозначенных для получения транша в размере €2,4 млрд по программе Ukraine Facility.

Ранее СМИ узнали, что в НАТО обсуждают пакет финансовой помощи Украине на €70 млрд.