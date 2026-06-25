ЕС выделил Украине первый транш по программе финансирования на 2026-2027 годы

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Гданьске заявила, что ЕС выделил Украине первый транш в размере €3,2 млрд из запланированного финансирования в размере €90 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

«Сегодня ЕС передает первый транш в рамках этого финансирования — 3,2 млрд евро. Мы продолжим выделение еще почти 6 млрд евро на дроны в течение ближайших дней», — поделилась фон дер Ляйен.

Она напомнила, что Европейский союз и входящие в него страны уже предоставили Украине экономическую, финансовую и военную помощь на сумму более €200 млрд.

8 июня глава евродипломатии Кая Каллас говорила, что Европейский союз планирует перевести Украине первый транш из 90-миллиардного кредита в размере €5,9 млрд на беспилотные летательные аппараты уже в июне этого года.

28 мая Верховная рада Украины ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму €90 млрд. Соглашение предполагает, что половину этой суммы Киев получит уже в 2026 году, из них €28,3 млрд пойдут на закупку вооружения и развитие оборонно-промышленного комплекса, а €16,7 млрд – на макрофинансовую стабилизацию и покрытие дефицита госбюджета.

Ранее СМИ узнали, что в НАТО обсуждают пакет финансовой помощи Украине на €70 млрд.