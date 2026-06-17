Посол ЕС рассказала, что удерживает на плаву Украину

Евросоюз практически в одиночку «удерживает на плаву» Украину. Об этом посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова заявила в интервью изданию «Цензор».

По ее словам, Евросоюз не просто «смотрит и комментирует» происходящее, но и «отдан» Киеву с первого дня конфликта.

«Европейский Союз отдан Украине с первого дня. Европейский Союз — это тот, кто практически самостоятельно удерживает Украину на плаву. Предоставляются государственные услуги, наполняется бюджет. Плюс, благодаря займу на 90 миллиардов евро, мы впервые в истории тратим бюджет Европейского Союза на военные расходы, которые составляют 60 миллиардов от указанной суммы», — отметила она.

16 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз должен «удвоить» поддержку Украины. 15 июня она рассказала о том, что на саммите «Большой семерки» (G7) Евросоюз обсудит вопрос предоставления Украине дополнительных €45 млрд. Также в июне фон дер Ляйен пообещала предоставить Украине €9 млрд до конца июня.

В конце мая украинская Верховная рада ратифицировала соглашение с ЕС о выделении кредита на €90 млрд. Половину этой суммы Киеву отдадут в 2026 году. €28,3 млрд отправятся на военные нужды, а €16,7 млрд – на макрофинансовую стабилизацию и покрытие дефицита госбюджета.

Ранее посол Евросоюза назвала «жизнеспособный» срок для вступления Украины.