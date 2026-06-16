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Политика

Фон дер Ляйен заявила о необходимости удвоить поддержку Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен: для ЕС время удвоить поддержку Украины
Liesa Johannssen/Reuters

Евросоюз должен «удвоить» поддержку Украины. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X.

«Сейчас время удвоить нашу поддержку. С первым траншем кредита ЕС на €90 млрд. С зимним пакетом поддержки для Украины позже в этом году. G7 придерживается поддержки сильной и суверенной Украины», — отметила она.

15 июня фон дер Ляйен заявила о том, что на саммите «Большой семерки» (G7) в Эвиане Евросоюз поднимет вопрос о предоставлении Украине еще дополнительных €45 млрд. До этого глава Еврокомиссии пообещала предоставить Украине €9 млрд до конца июня.

В начале июня издание Politico сообщило, что члены НАТО обсуждают возможность предоставления Украине €70 млрд на нужды ВСУ. €40 млрд евро из общей суммы будут новыми обязательствами, а €30 млрд — частью кредита ЕС на €90 млрд.

Ранее на Украине сообщили о рекордных расходах на оборону в 2026 году.

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