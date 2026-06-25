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Политика

Премьер Фицо рассказал, как можно достичь мира на Украине

Премьер Словакии Фицо: конфликт на Украине не имеет военного решения
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конфликт на Украине не имеет военного решения и может завершиться только путем мирных переговоров. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на конференции по восстановлению Украины в Гданьске, пишет «РБК-Украина».

«Я думаю, что ЕС должен поддерживать инициативы мира. Эта разрушительная война не имеет военного решения и может прекратиться только за столом переговоров. <…> Для Словакии нет лучшей альтернативы, чем полное уважение к международному праву, которое базируется на ключевых положениях Хартии ООН. Поэтому наше правительство призывает всегда к большим дипломатическим усилиям», — отметил он.

По словам Фицо, последствия конфликта ощущаются далеко за пределами Украины.

24 июня стало известно о том, что Словакия отказалась участвовать в пакете военной помощи для Украины от НАТО на €70 млрд. До этого Фицо поддержал главу Евросовета Антониу Кошту в его попытках наладить контакты с Россией.

20 июня словацкий премьер заявил о готовности вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей по переговорам России и Украины пока нет.

Ранее Лавров исключил одно условие для завершения конфликта на Украине.

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