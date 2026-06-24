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Политика

Словакия отказалась участвовать в пакете помощи Украине на €70 млрд

Фицо: Словакия не будет участвовать в пакете помощи НАТО для Украины на €70 млрд
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Словакия не будет принимать участие в пакете помощи Украине от НАТО на €70 млрд. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в ходе дискуссии со студентами, трансляцию вело словацкое правительство на YouTube-канале.

«Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины. Мы готовы помогать Украине гуманитарно… Но Словакия не будет из собственного бюджета давать Украине деньги на оружие и войну», — сказал глава кабмина.

Несколькими часами ранее агентство ANSA сообщало, что в итоговый документ саммита НАТО, который пройдет с 7 по 8 июля в Анкаре, может войти пункт о ежегодном выделении Украине €70 млрд на военные нужды. По данным журналистов, итоговый текст находится на стадии проработки. В частности, стороны обсуждают детали и ведут переговоры о механизме распределения усилий.

12 июня депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова заявила, что республика не намерена поставлять вооружение Украине, пока у власти находится Фицо. По ее словам, премьер пообещал это своим избирателям.

Ранее вице-спикер парламента Словакии обратился к Фицо по поводу Зеленского.

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