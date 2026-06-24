Лавров исключил одно условие для завершения конфликта на Украине

Лавров: РФ не будет останавливаться на линии фронта в рамках переговоров

Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия переговоров для завершения конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения», передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что РФ не будет никому доверять в вопросе переговоров по Украине.

Также Лавров предупредил, что Россия не станет размениваться на «какие-то временные промежуточные решения» ради урегулирования на Украине, не будет принимать продиктованные кем-то ультиматумы.

23 июня постпред Украины в ООН Андрей Мельник сообщил, что республика готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Он заявил, что «протянутая рука Киева повисла в воздухе» и терпение страны «не безгранично». Если Совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, утверждает Мельник.

Ранее Путин заявил, что «Россия придет туда, куда нужно» в рамках СВО.