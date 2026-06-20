Фицо заявил, что не упустит «ни одной возможности» диалога с Путиным

Фицо выразил готовность к диалогу с Путиным и Зеленским

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в видеообращении в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не упустит «ни одной возможности» вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам премьер-министра, он — сторонник диалога и готов вести его также с украинским лидером Владимиром Зеленским вопреки противоречиям по многим темам.

«У Европейского союза есть очень сильные инструменты для того, чтобы позитивно и с уважением к интересам Украины влиять на поведение и решение украинского политического руководства», — сказал Фицо.

На этой неделе Евросоюз вновь раскололся на два лагеря из-за возможного возобновления диалога с Россией по украинскому урегулированию. Газета Politico сообщила, что против контактов с Москвой выступили Франция и Германия.

До этого стало известно, что председатель Европейского совета Антониу Кошта обратился к Кремлю с просьбой наладить прямой канал связи между ЕС и Россией. Сможет ли ЕС участвовать в переговорах по Украине и почему возник раскол — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Фицо назвал ошибку Орбана по Украине.