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Политика

В Кремле ответили на вопрос о сроках российско-украинских переговоров

Песков: конкретных договоренностей по переговорам России с Украиной пока нет
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Конкретных договоренностей по российско-украинским переговорам пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, договоренностей никаких нет», — сказал представитель Кремля журналистам.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия переговоров для завершения конфликта на Украине.

Министр также подчеркнул, что Россия не станет размениваться на «какие-то временные промежуточные решения» ради урегулирования на Украине, не будет принимать продиктованные кем-то ультиматумы.

23 июня постпред Украины в ООН Андрей Мельник сообщил, что республика готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Он заявил, что «протянутая рука Киева повисла в воздухе» и терпение страны «не безгранично». Если Совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, утверждает Мельник.

Лавров предупредил, что РФ не пойдет на уступки по Украине, как не сделала этого на Аляске.

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