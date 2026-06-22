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Политика

Премьер Словакии поддержал главу Евросовета в его призывах наладить контакты с Россией

Фицо поддержал Кошту в стремлении наладить контакты с Россией
Yiannis Kourtoglou/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал главу Евросовета Антониу Кошту в его стремлении наладить контакты с Россией. Об этом он заявил в интервью газете Politico.

«Я поддерживаю председателя Европейского совета и приветствую тот факт, что его команда движется в этом направлении», — сказал Фицо, говоря о налаживании связей с Россией.

По его словам, есть несколько премьер-министров, которые разделяют эту точку зрения, «и я, пожалуй, один из самых активных среди них».

На прошлой неделе Евросоюз вновь раскололся на два лагеря из-за вопроса возобновления диалога с Россией. Это произошло из-за того, что председатель Европейского совета обратился к Кремлю с просьбой наладить прямой канал связи между ЕС и Россией, но это не устроило ряд стран. The Washington Post писала, что что ЕС пытается установить диалог с Москвой не потому, что у европейских политиков есть в этом необходимость, а из-за нежелания остаться за бортом переговорного процесса по Украине.

Ранее «Евротройка» выдвинула России условия для мира на Украине.

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